COREY, JAMES ARTHUR 01/10/2020

Age: 38 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 160

SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

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POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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MAINTN/VEH/DWELL/PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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