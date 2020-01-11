COREY, JAMES ARTHUR 01/10/2020
Age: 38 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 160
SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
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POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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MAINTN/VEH/DWELL/PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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