EDWARDS, JAMES JAVON 01/01/2020

Age: 21 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 190

INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS W/INTENT TO SELL & DELIVER MARIJUANA - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT BY POINTING GUN - FELONY Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET