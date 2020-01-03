EDWARDS, JAMES JAVON 01/01/2020
Age: 21 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 190
INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS W/INTENT TO SELL & DELIVER MARIJUANA - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT BY POINTING GUN - FELONY Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET