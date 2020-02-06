WARD, JAMES LEE 02/06/2020
Age: 47 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 450
MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS W/INT/S/D COCAINE - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS W/INT/S/D COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS W/INT/S/D COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET