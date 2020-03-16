PARKER, JARRELL RAYSHON 03/15/2020

Age: 27 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 140

SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWIMSD SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CARRY CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS CS PRISON/JAIL PREMISES - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET