PARKER, JARRELL RAYSHON 03/15/2020
Age: 27 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 140
SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWIMSD SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CARRY CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS CS PRISON/JAIL PREMISES - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET