AGRAZ GAMEROS, JAVIER OMAR 02/14/2020
Age: 41 Sex: M Race: W Height: 503 Weight: 120
SEXUAL BATTERY - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS. STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL RADIO...MEDIA OR CABLE TV. && ...FLOOD WARNING EXTENDED UNTIL LATE TONIGHT...THE FLOOD WARNING EXTENDED FOR THE TAR RIVER AT GREENVILLE. * UNTIL LATE TONIGHT. * AT 10 AM MONDAY THE STAGE WAS 13.7 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE TO FALL TO BELOW FLOOD STAGE BY THIS EVENING. * IMPACT...AT 13.0 FEET...MINOR FLOODING OF LOW LYING AREAS ADJACENT TO THE RIVER CAN BE EXPECTED. && FLD OBSERVED FORECAST 7AM LOCATION STG STG DAY TIME TUE WED THU GREENVILLE 13 13.7 MON 10 AM 12.5 11.4 10.0