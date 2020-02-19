MEDLEY, JAVONNA LEQUITA 02/19/2020
Age: 25 Sex: F Race: B Height: 502 Weight: 176
FTA - ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - TRAFFICKING IN MARIJUANA BY MANUFACTURE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - ASSAULT GOVT OFFICIAL /EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - MAINTN VEH/DWELL/PLACE C - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - MANUFACTURE MARIJUANA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - PWISD MARIJUANA - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - ASSAULT GOVT OFFICAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET