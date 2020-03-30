CRANDLE, JAVORIS MARKEZE 03/28/2020

Age: 33 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 162

ASSAULT WITH DEADLY/ INTENT KILL - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DISCHARGE WEAPON WITHIN CITY LIMITS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET