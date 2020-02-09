GARRIS, JEFFREY DUANE 02/06/2020
Age: 61 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 215
WEAPON ON EDUC PROP-NOT GUN - FELONY Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT SCHOOL EMPL/VOLUNT - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
GO ARMED TO TERROR OF PEOPLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
ETHNIC INTIMIDATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
TRESS/IMPEDE SCHOOL BUS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET