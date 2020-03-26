HAGINS, JEVON LATRELL 03/24/2020
Age: 20 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 130
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
AWDW GOVERNMENT OFFICIAL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $150000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS CS PRISON/JAIL PREMISES - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET