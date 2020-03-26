HAGINS, JEVON LATRELL 03/24/2020

Age: 20 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 130

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

AWDW GOVERNMENT OFFICIAL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $150000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST W/MV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS CS PRISON/JAIL PREMISES - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET