ROUSE, JOHN ANTHONY 12/02/2019
Age: 47 Sex: M Race: W Height: 508 Weight: 175
LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: INAC
Judicial Status: DISM
FTA-ASSAULT HANDICAPPED PERSON - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: DISM
FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
INDECENT LIBERTIES WITH CHILD - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FUGITIVE - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO WORK AFTER PAID - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET