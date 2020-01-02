ROUSE, JOHN ANTHONY 12/02/2019

Age: 47 Sex: M Race: W Height: 508 Weight: 175

LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: INAC

Judicial Status: DISM

FTA-ASSAULT HANDICAPPED PERSON - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: DISM

FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

INDECENT LIBERTIES WITH CHILD - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FUGITIVE - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-FAIL TO WORK AFTER PAID - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET