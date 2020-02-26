MOORE, JOHNNY RAY 02/24/2020
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $8000.00 Type: SECU Status: ACTI
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Judicial Status: PRET