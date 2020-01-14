CLAIBORNE, JONATHAN MATTHEW 01/12/2020
Age: 34 Sex: M Race: W Height: 508 Weight: 178
DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FELONY STALKING - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: INAC
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FELONY STALKING - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: INAC
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