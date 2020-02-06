THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 30 IN
EFFECT UNTIL 7 PM EST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN EASTERN NORTH CAROLINA
BEAUFORT DARE GREENE
HYDE MARTIN PITT
TYRRELL WASHINGTON
THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BATH, BELHAVEN, BETHEL,
BUXTON, CHOCOWINITY, COLUMBIA, CRESWELL, ENGELHARD, FAIRFIELD,
FARMVILLE, GREENVILLE, GRIFTON, GRIMESLAND, GUM NECK, HOOKERTON,
JAMESVILLE, KITTY HAWK, MANTEO, NAGS HEAD, OAK CITY, OCRACOKE,
PLYMOUTH, ROBERSONVILLE, RODANTHE, ROPER, SCRANTON, SNOW HILL,
STUMPY POINT, SWANQUARTER, WALSTONBURG, WASHINGTON,
AND WILLIAMSTON.