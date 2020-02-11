BAKER, JOSEPH FERNANDO 02/10/2020
Age: 23 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 185
FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION MARIJUANA - FELONY Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET