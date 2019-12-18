STATON, JULIAN BRENT 12/12/2019
Age: 27 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 190
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $250000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS OF CS ON PREMISE OF PRISION OR LOCAL JAIL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESSIION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $150000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET