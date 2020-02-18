JOHNSON, JUSTIN ARTIS WAYNE 02/16/2020
Age: 29 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 160
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Judicial Status: PRET
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