BRADLEY, KEVIN EARL 01/19/2020
Age: 38 Sex: M Race: B Height: 604 Weight: 185
FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $536.00 Type: USC Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL MAINTAIN LANE CONTROL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET