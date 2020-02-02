BROWN, KIVIA ZAVETTE 01/31/2020

Age: 30 Sex: F Race: B Height: 507 Weight: 239

FELONY POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION SCH I CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET