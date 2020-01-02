205319 LAKEISHA TAYLOR Jan 2, 2020 Jan 2, 2020 Updated 13 hrs ago 1 of 2 TAYLOR, LAKEISHA NICHELLE 12/31/2019Age: 33 Sex: F Race: B Height: 505 Weight: 175 FTA-HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INACJudicial Status: PRET Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Special Editions What 2 Watch Dec 27 - Jan 2 Greenville Magazine Winter 2019 Veterans Day Greenville Medical Directory 2019 Greenville Graduation Tab 2019 Her Magazine Fall 2019 Tweets by reflectornews The Daily Reflector