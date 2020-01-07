205482 LASHAWN HARRELL Jan 7, 2020 2 hrs ago 1 of 2 HARRELL, LASHAWN O`KEY 01/06/2020Age: 33 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 320 PROBATION VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INACJudicial Status: PRET Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Special Editions What 2 Watch Jan 3 - Jan 9 Greenville Magazine Winter 2019 Veterans Day Greenville Medical Directory 2019 Greenville Graduation Tab 2019 Her Magazine Fall 2019 Tweets by reflectornews The Daily Reflector