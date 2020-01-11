WILLIAMS, LEROY LAMAR 01/10/2020

Age: 27 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 190

PWISD MARIJUANA- EOMP VIOL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA- DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWISD MDA/MDMA- EOMP VIOL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

TRAFFICKING MDA / MDMA- EOMP VIOL - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA- NO LIABILITY INSURANCE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET