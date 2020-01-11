WILLIAMS, LEROY LAMAR 01/10/2020
Age: 27 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 190
PWISD MARIJUANA- EOMP VIOL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWISD MDA/MDMA- EOMP VIOL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING MDA / MDMA- EOMP VIOL - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- NO LIABILITY INSURANCE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET