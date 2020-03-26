HEATH, LESTER THOMAS 03/21/2020
Age: 55 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 200
DOMESTIC CRIMINAL TRESPASSING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
STALKING - FELONY Bond: $35000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $35000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST(FEL) - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DRIVE LEFT OF CENTER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL TO YIELD SIGN/FLASH RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL TO YIELD SIGN/FLASH RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DV PROTECTIVE ORDER VIOL. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DV PROTECTIVE ORDER VIOL. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DV PROTECTIVE ORDER VIOL. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET