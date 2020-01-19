WALDEN, LIONEL ANTIONE 01/18/2020
Age: 36 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 162
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA - MISDEMEANOR Bond: $750.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - RECKLESS DRVG - WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $300.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET