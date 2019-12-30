WORSLEY, MAGARICK TAJUAN 12/27/2019
Age: 34 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 415
SIMPLE WORTHLESS CHECK - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
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