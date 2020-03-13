SPELLER, MARCUS JUAN 03/11/2020

Age: 29 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 140

ATT ROBBERY W/ DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CONSP ROBBERY W/ DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CONSP ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ATT ROBBERY DANGRS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CONSP ROBBERY DANGRS WEAPON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CONSP ROBBERY DANGRS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $35000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET