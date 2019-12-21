SMALLWOOD, MARLIN SANQUEL 12/03/2019
Age: 31 Sex: M Race: B Height: 505 Weight: 160
FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
OBSTRUCTION OF JUSTICE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWISD COCAINE - FELONY Bond: $40000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET