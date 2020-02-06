TURNAGE, MARQUIS RENARD 02/04/2020

Age: 26 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 150

FTA-ASSAULT CO/CAMPUS POLICE OFCR - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET