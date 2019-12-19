BUCHANAN, MATTHEW GENE 12/17/2019

Age: 39 Sex: M Race: W Height: 503 Weight: 196

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS/DIS/PALT/FICT/REVD/DR.LIC - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET