BUCHANAN, MATTHEW GENE 12/17/2019
Age: 39 Sex: M Race: W Height: 503 Weight: 196
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS/DIS/PALT/FICT/REVD/DR.LIC - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET