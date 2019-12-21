WESSON, MELVIN LAWRENCE 12/03/2019
Age: 20 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 170
LARCENY AFTER BREAK/ENTER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
CONSP ROBBERY DANGRS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FIRST DEGREE BURGLARY - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET