CUNNINGHAM, MICHAEL 12/21/2019
Age: 67 Sex: M Race: B Height: 504 Weight: 145
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Judicial Status: PRET
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