WARO, MICHELEE ELLEN 12/12/2019
Age: 46 Sex: F Race: W Height: 503 Weight: 131
SPEED IN EXCESS OF 65 MPH - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY FLEE TO ELUDE - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/ MV - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET