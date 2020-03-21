MOODY, MOLESHIA ANN 03/18/2020
Age: 23 Sex: F Race: B Height: 504 Weight: 238
LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FAILURE TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $7500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FAIL TO STOP SIGN/FLSH RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET