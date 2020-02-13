BRISCOE, MONET JANNIE 02/12/2020
Age: 19 Sex: F Race: B Height: 501 Weight: 146
DISORDERLY CONDUCT-SCHOOL - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET