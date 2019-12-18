HEMBY, NIGEL ONIX 12/12/2019
Age: 31 Sex: M Race: B Height: 503 Weight: 130
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET