EBRON, NYASHIA NAKALA 02/06/2020
Age: 22 Sex: F Race: B Height: 507 Weight: 110
FTA/DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/REAR LAMPS VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/LARCENY BY CHANGING PRICE TAG - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $30000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET