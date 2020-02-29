MORGAN, PHILLIP WAYNE 02/27/2020

Age: 33 Sex: M Race: W Height: 509 Weight: 175

DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: INAC

Judicial Status: PRET

ATT OBTAIN PROP FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ATTEMPTED UTTERING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: INAC

Judicial Status: PRET

CIVIL DVPO - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: INAC

Judicial Status: PRET

FORGERY OF ENDORSEMENT - FELONY Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET