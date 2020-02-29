MORGAN, PHILLIP WAYNE 02/27/2020
Age: 33 Sex: M Race: W Height: 509 Weight: 175
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Judicial Status: PRET
ATT OBTAIN PROP FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ATTEMPTED UTTERING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: INAC
Judicial Status: PRET
CIVIL DVPO - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: INAC
Judicial Status: PRET
FORGERY OF ENDORSEMENT - FELONY Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET