SPELLMAN, RAHEEM LEE 02/29/2020
Age: 27 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 159
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Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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FTA-EXPIRED/NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET