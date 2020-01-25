CARMON, RAPHAEL DESHON 01/24/2020
Age: 28 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 180
POSS W/INTENT TO SELL & DELIVER MARIJUANA - FELONY Bond: $30000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
M/SD/P CS W/N 1000 FT OF PARK - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS. MARIJUANA PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET