BANKS, ROBERT JAYLEN 02/10/2020
Age: 17 Sex: M Race: W Height: 509 Weight: 140
UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEHICLE-PV - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE...LENOIR AND PITT COUNTIES PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS. STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL RADIO...MEDIA OR CABLE TV. && THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 7 PM TUESDAY THE STAGE WAS 15.1 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 15.2 FEET BY TOMORROW MORNING THEN BEGIN FALLING. * IMPACT...AT 16.0 FEET...WATER THREATENS PROPERTIES ON LOOP ROAD NORTH OF HOOKERTON. IN NORTHWEST GREENE COUNTY, WATER SURROUNDS SEVERAL HOMES, AND HWY 58 IS LIKELY IMPASSABLE HEADING INTO WILSON COUNTY. && FLD OBSERVED FORECAST 8PM LOCATION STG STG DAY TIME WED THU FRI HOOKERTON 13 15.1 TUE 07 PM 15.2 14.9 14.6
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT ROCK SPRINGS AFFECTING PITT COUNTY PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS. STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL RADIO...MEDIA OR CABLE TV. && THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE TAR RIVER AT ROCK SPRINGS. * FROM WEDNESDAY AFTERNOON UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 7 PM TUESDAY THE STAGE WAS 17.2 FEET. * MINOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 18.0 FEET. * FORECAST...RISE ABOVE FLOOD STAGE BY EARLY TOMORROW AFTERNOON WITH ADDITIONAL RISES POSSIBLE THEREAFTER. * IMPACT...AT 18.0 FEET...MINOR FLOODING OCCURS ALONG THE RIVER. WATER FLOODS SEVERAL HOLES AT IRONWOOD GOLF AND COUNTRY CLUB. WATER INUNDATES THE PUBLIC BOAT LAUNCH AREA OFF OF HWY 222. &&
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS. STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL RADIO...MEDIA OR CABLE TV. && THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE TAR RIVER AT GREENVILLE. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 7 PM TUESDAY THE STAGE WAS 16.4 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 17.0 FEET BY FRIDAY MORNING THEN BEGIN FALLING. * IMPACT...AT 17.0 FEET...WATER INUNDATES SOME SECONDARY ROADS NEAR THE RIVER. MUCH OF RIVER PARK NORTH IS FLOODED. WATER APPROACHES AND SURROUNDS HOMES AT THE EAST END OF RIVER DRIVE IN GREENVILLE. && FLD OBSERVED FORECAST 8PM LOCATION STG STG DAY TIME WED THU FRI GREENVILLE 13 16.4 TUE 07 PM 16.7 16.9 16.7