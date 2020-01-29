TYSON, ROBERT PATRICK 01/28/2020
Age: 35 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 180
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
HIT/RUN FAIL STOP PROPERTY DAMAGE - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $10015.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET