GOMEZ-LUNA, ROBERTO 12/11/2019
Age: 21 Sex: M Race: W Height: 508 Weight: 215
SIMPLE POSSESS SCH II CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF MARIJUANA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
CARRYING CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
WINDOW TINTING VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET