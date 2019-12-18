GOMEZ-LUNA, ROBERTO 12/11/2019

Age: 21 Sex: M Race: W Height: 508 Weight: 215

SIMPLE POSSESS SCH II CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION OF MARIJUANA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

CARRYING CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

WINDOW TINTING VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET