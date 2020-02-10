...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH
CAROLINA...
CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE...LENOIR AND PITT
COUNTIES
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR
IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS.
STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL
RADIO...MEDIA OR CABLE TV.
&&
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON.
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 800 AM MONDAY THE STAGE WAS 14.3 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 13.0 FEET.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 15.5 FEET BY
WEDNESDAY MORNING THEN BEGIN FALLING.
* IMPACT...AT 16.0 FEET...WATER THREATENS PROPERTIES ON LOOP ROAD
NORTH OF HOOKERTON. IN NORTHWEST GREENE COUNTY, WATER SURROUNDS
SEVERAL HOMES, AND HWY 58 IS LIKELY IMPASSABLE HEADING INTO WILSON
COUNTY.
&&
FLD OBSERVED FORECAST 8AM
LOCATION STG STG DAY TIME TUE WED THU
HOOKERTON 13 14.3 MON 8 AM 15.0 15.5 15.4
Weather Alert
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH
CAROLINA...
TAR RIVER AT ROCK SPRINGS AFFECTING PITT COUNTY
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR
IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS.
STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL
RADIO...MEDIA OR CABLE TV.
&&
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE TAR RIVER AT ROCK SPRINGS.
* FROM TUESDAY EVENING UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 10 AM MONDAY THE STAGE WAS 16.3 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 18.0 FEET.
* FORECAST...RISE ABOVE FLOOD STAGE BY TOMORROW EVENING AND CONTINUE
TO RISE TO NEAR 18.0 FEET AFTER. ADDITIONAL RISES ARE
POSSIBLE THEREAFTER.
* IMPACT...AT 18.0 FEET...MINOR FLOODING OCCURS ALONG THE RIVER. WATER
FLOODS SEVERAL HOLES AT IRONWOOD GOLF AND COUNTRY CLUB. WATER
INUNDATES THE PUBLIC BOAT LAUNCH AREA OFF OF HWY 222.
&&
Weather Alert
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH
CAROLINA...
TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR
IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS.
STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL
RADIO...MEDIA OR CABLE TV.
&&
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE TAR RIVER AT GREENVILLE.
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 10 AM MONDAY THE STAGE WAS 15.2 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 13.0 FEET.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 17.7 FEET BY
FRIDAY MORNING THEN BEGIN FALLING.
* IMPACT...AT 17.0 FEET...WATER INUNDATES SOME SECONDARY ROADS NEAR
THE RIVER. MUCH OF RIVER PARK NORTH IS FLOODED. WATER APPROACHES
AND SURROUNDS HOMES AT THE EAST END OF RIVER DRIVE IN GREENVILLE.
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FLD OBSERVED FORECAST 8AM
LOCATION STG STG DAY TIME TUE WED THU
GREENVILLE 13 15.2 MON 10 AM 15.9 16.6 17.4