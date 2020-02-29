BLOUNT, RONALD EARL 02/26/2020

Age: 38 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 140

BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE - FELONY Bond: $60000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

ATTEMPTED FIRST DEGREE ARSON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DSS PERMANENCY PLANNING HEARING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: INAC

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

LARCENY AFTER BREAK/ENTER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET