BLOUNT, RONALD EARL 02/26/2020
Age: 38 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 140
BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE - FELONY Bond: $60000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
ATTEMPTED FIRST DEGREE ARSON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DSS PERMANENCY PLANNING HEARING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
LARCENY AFTER BREAK/ENTER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET