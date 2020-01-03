GREEN, RYHEIM MONTREVIES 01/02/2020
Age: 24 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 175
ATTEMPTED SECOND DEGREE MURDER - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT BY STANGULATION - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $30000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET