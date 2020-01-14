205627 SCOTT BROWN Jan 14, 2020 3 hrs ago 1 of 2 BROWN, SCOTT EDWARD 01/12/2020Age: 53 Sex: M Race: B Height: 503 Weight: 160 FAILURE TO REPORT ADDRESS SEX OFF - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRET Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Special Editions What 2 Watch Jan 10 - Jan 16 Greenville Magazine Winter 2019 Veterans Day Greenville Medical Directory 2019 Greenville Graduation Tab 2019 Her Magazine Fall 2019 Tweets by reflectornews The Daily Reflector