205866 SHAQUASHA NORMAN Jan 23, 2020 1 hr ago 1 of 2 NORMAN, SHAQUASHA SHANICE 01/22/2020Age: 24 Sex: F Race: B Height: 503 Weight: 151 HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INACJudicial Status: PRET Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Special Editions What 2 Watch Jan 17 - Jan 23 Her Magazine January 2020 Greenville Magazine Winter 2019 Veterans Day Greenville Medical Directory 2019 Greenville Graduation Tab 2019 Tweets by reflectornews The Daily Reflector