PITTMAN, SHAQUILLE ALI 03/21/2020
Age: 19 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 140
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
M/S/D/P CS W/N 1000FT OF SCHOOL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET