205310 SHARMEETA FARMER Jan 2, 2020 Jan 2, 2020 Updated 14 hrs ago 1 of 2 FARMER, SHARMEETA JOHNEASE 12/30/2019Age: 29 Sex: F Race: B Height: 502 Weight: 102 MISDEMEANOR CHILD ABUSE - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INACJudicial Status: PRET Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Special Editions What 2 Watch Dec 27 - Jan 2 Greenville Magazine Winter 2019 Veterans Day Greenville Medical Directory 2019 Greenville Graduation Tab 2019 Her Magazine Fall 2019 Tweets by reflectornews The Daily Reflector