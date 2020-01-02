BROWN, SHEILA GINETTE 12/02/2019
Age: 26 Sex: F Race: B Height: 506 Weight: 110
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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