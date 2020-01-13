LEMONS, SHIFERAW NEGASH 01/11/2020
Age: 20 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 189
ROBBERY WITH A FIREARM OR OTHER DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SECOND DEGREE KIDNAPPING - FELONY Bond: $2000000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ROBBERY WITH A FIREARM OR OTHER DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $1.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ROBBERY WITH A FIREARM OR OTHER DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FINANCIAL CARD FRAUD - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET